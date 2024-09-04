Премьер-министр Ирландии рассказал, что едва не попал под обстрел во Львове

Премьер Ирландии прибыл с официальным визитом в Киев и встретился с Зеленским. Оказалось, что Саймон Харрис проезжал Львов практически в момент удара.

В ночь на 4 сентября Россия выпустила по Украине более 40 воздушных целей. "Кинжалы" и "Шахеды", в частности, атаковали жилой квартал Львова. Выступая вместе с Владимиром Зеленским перед журналистами, ирландский премьер прокомментировал циничный обстрел гражданских украинцев.

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"Дети спали в своих кроватках"

Харрис отметил, что Дублин не позволит, чтобы такие события, которые случились сегодня утром, нормализовались.

Лишь через несколько часов, как я проехал Львов, я услышал, что гражданские были убиты Россией. Среди них были дети. Дети, которые скорее всего, спали в своих кроватках утром. Они были убиты,

– сообщил политик.

Он также заверил нашего главу государства в бессрочной поддержке в противостоянии с российской агрессией.

К слову, Ирландия и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает, что Дублин в этом году выплатит Украине 128 миллионов евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 миллионов евро на гуманитарную помощь.

Также в соглашении прописаны помощь в разминировании, в рамках ИТ-коалиции, подготовка военных и тому подобное.