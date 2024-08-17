В результате террористического удара по Мирнограду есть жертвы
Источник:Вадим Филашкин
Россия атаковала КАБами город Мирноград в Донецкой области. К сожалению, известно о жертвах и раненых. В городе все еще продолжается спасательная операция.
Правоохранители все еще устанавливают точное количество пострадавших в результате обстрела Мирнограда. Однако уже известно о погибших и раненых.
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Количество пострадавших в результате удара по Мирнограду возросло
Сначала было известно о 3 раненых. Однако впоследствии председатель ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество пострадавших возросло. Также обнаружили тело погибшего человека.
Актуальная информация. Известно об 1 погибшем и 4 раненых.
Количество пострадавших еще может возрасти, поскольку спасательная операция все еще продолжается.
Что известно об ударе по Мирнограду
- Около 6 вечера 17 августа в Мирнограде Донецкой области прогремел взрыв.
- Предварительно, враг сбросил на город управляемую авиационную бомбу.
- В результате удара полностью разрушено недостроенную 9-этажку. К счастью, там никто не проживал, однако в 15 метрах от недостроя стоит жилой многоэтажный дом, в котором повылетали все окна.
- Также сообщалось о разрушении супермаркета АТБ.
Глава ОВА Вадим Филашкин призвал жителей города эвакуироваться, поскольку проживать в нем стало слишком опасно.