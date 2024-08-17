В результате террористического удара по Мирнограду есть жертвы

Россия атаковала КАБами город Мирноград в Донецкой области. К сожалению, известно о жертвах и раненых. В городе все еще продолжается спасательная операция.

Правоохранители все еще устанавливают точное количество пострадавших в результате обстрела Мирнограда. Однако уже известно о погибших и раненых.

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Количество пострадавших в результате удара по Мирнограду возросло

Сначала было известно о 3 раненых. Однако впоследствии председатель ОВА Вадим Филашкин сообщил, что количество пострадавших возросло. Также обнаружили тело погибшего человека.

Актуальная информация. Известно об 1 погибшем и 4 раненых.

Количество пострадавших еще может возрасти, поскольку спасательная операция все еще продолжается.

Что известно об ударе по Мирнограду

Около 6 вечера 17 августа в Мирнограде Донецкой области прогремел взрыв.

Предварительно, враг сбросил на город управляемую авиационную бомбу.

В результате удара полностью разрушено недостроенную 9-этажку. К счастью, там никто не проживал, однако в 15 метрах от недостроя стоит жилой многоэтажный дом, в котором повылетали все окна.

Также сообщалось о разрушении супермаркета АТБ.

Глава ОВА Вадим Филашкин призвал жителей города эвакуироваться, поскольку проживать в нем стало слишком опасно.