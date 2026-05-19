Впервые сказали открыто: крайняя атака по Москве показывает, что россияне теряют контроль

17 мая Московская область и российская столица подверглись крупнейшей дроновой атаке с начала кампании ударов по территории России. Украина официально сообщила, что это были именно наши беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что в сводке Генштаба даже впервые раскрыли, какие именно бригады работали над этой атакой. На фоне этого россияне осознают, что теперь "хороших дронов" на их территории станет больше.

О чем впервые стало известно после атаки на Москву?

Военный эксперт обратил внимание, что после атаки в Генштабе написали о работе 107-й артиллерийской бригады, 19-й ракетной бригады "Святой Варвары" и 412-й полка СБС. То есть вместе с СБС и другими подразделениями работали ракетные войска и артиллерия.

Об этом впервые сказали открыто. Потому что никогда такая информация в открытом пространстве не фигурировала,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! После атаки в Генштабе, кроме благодарности воинам бригад, которые над ней работали, также сообщили, что для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки – RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" и др. Известно, что украинским защитникам удалось поразить предприятие "Ангстрем" в Зеленограде Московской области, специализирующееся на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия, а также насосную станцию "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы.

Почему Украина больше не скрывает причастность к атакам и как россияне теряют контроль?

Между тем политолог Игорь Рейтерович отметил, что ранее во время атак часто сообщали о неизвестных беспилотниках, а сейчас Генштаб открыто сообщает, что это конкретные дроны, которые нарушили воздушный щит Москвы.

По его мнению, вероятно, ранее был процесс испытания. Украина не признавала, что это наши дроны, ведь не знала, каким будет эффект. Важно было посмотреть на то, как эти дроны себя проявят.

Также Рейтерович заметил, что здесь был международный аспект. Некоторым партнерам нашей страны не нравились такие атаки. Сейчас им это тоже не нравится, но ситуация изменилась – сам факт ударов по России.

Со временем ситуация очень сильно изменилась. И теперь нет никакого смысла что-то скрывать. Более того, Украина начинает доминировать и начинает навязывать свое видение, как развиваться дальше война. И поэтому смысл в том, чтобы все скрывать просто исчез. Его просто нет и поэтому мы начали прямо об этом говорить и начали прямо это признавать,

– сказал он.

Рейтерович предположил, что теперь каждая следующая атака будет сопровождаться определенными деталями, еще больше будут рассказывать, какие дроны летели. Это будет служить дополнительным информационным давлением на Россию. Пока Путин рассказывает, что они якобы победили, наши дроны еще больше будут досаждать врагу.

Это станет серьезным ударом не только для Кремля, но и для россиян. Теперь они живут совсем в другой реальности, чем полгода назад.

Это приводит к депрессии, к апатии. Это фиксируют различные исследования, которые есть в России. И они четко показывают, что в принципе ситуация постепенно начинает выходить из-под контроля. Поэтому для нас эта история очень качественная, очень выгодная, ее надо по максимуму развивать и будем надеяться, что так и будет,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас достаточно посмотреть даже на российские пропагандистские каналы – реакция там чрезвычайно болезненная. Россияне не знают, как правильно на это реагировать. Вроде бы власть критиковать нельзя, но, с другой стороны, игнорировать это тоже невозможно.

Интересно! Именно российские пропагандисты назвали атаку "самой масштабной за более чем год". Между тем Сергей Стерненко сообщил, что дальше атак только увеличится, в том числе и на Москву.

Почему российская ПВО "пропустила" такую атаку?

Роберт Бровди "Мадьяр" сообщил, что противовоздушная оборона российской столицы охватывает более 100 пусковых установок С-300, С-400, С-500 и более 50 "Панцирей". После атаки стало очевидно, что даже одна из самых защищенных систем ПВО в мире не гарантирует полной безопасности от массированных атак дронов.

Ранее партизаны движения "Атеш" нарушили работу нескольких вышек связи в разных районах Московской области. После диверсии система ПВО на ближних подступах к Москве потеряла часть точек наблюдения.