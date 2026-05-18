Индустрия войны, – генерал армии объяснил, почему Украина атакует именно Московскую область

Украина осуществила крупнейший за год удар по Москве, запустив сотни дронов в ответ на удары по Киеву. Атака на окраины города продолжалась с вечера 16 мая и до утра 18-го, взрывы слышали даже в центре российской столицы.

Стоит понимать, что в Москве и Подмосковье есть множество важных военных объектов. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что россияне убеждали якобы ПВО вокруг Москвы мощная.

Какие важные цели есть у Москве?

Именно Московская область всегда считалась наиболее защищенной территорией во всей России. Сегодня именно этот регион становится объектом наших ударов, прежде всего беспилотников. Хотя есть надежда, что вскоре мы перейдем и к ракетным ударам.

На территории Московской области и в самой Москве расположены самые современные объекты военно-промышленного комплекса по ракетному производству, производству чипов, радиоэлектронных систем, систем наведения и различных компонентов. То есть это огромная индустрия войны,

– подчеркнул генерал армии.

Именно эти объекты являются основными для нанесения ударов, но они расположены на глубине вражеской территории. Еще одним фактором является то, что вокруг этого региона еще в советское время была мощная ПВО, теперь россияне ее только увеличили. Для этого привлекли не только старые системы противоракетной обороны, но и стратегические системы ПВО, которые должны были не пропустить ни одной цели.

"Но оказалось, что эти системы не срабатывают. Потому что мы имеем полную информацию о защите и знаем, как проникать на конкретные объекты. В таком случае какой бы плотной ни была система ПВО, она не сработает", – подчеркнул Николай Маломуж.

Почему атаки по Москве стали переломным моментом войны?

После наших ударов по российской столице оказалось, что все рассказы российского Минобороны и самого Владимира Путина – являются не более, чем очередным фейком. Украинские беспилотники показали конкретный результат – горели важные объекты военно-промышленного комплекса, высокоточного производства, сектора логистики, были закрыты аэропорты.

Также это очень важный психологический фактор, поскольку москвичи думали, что война до них не дойдет. Теперь они ощущают ее последствия на себе. Миф о том, что вся территория России защищена – полностью разрушен. Это может стать началом других, больших событий.

Важно! В украинском СНБО подтверждают, что атака на Москву заставила россиян по-другому оценить ход войны, теперь столица не воспринимается для них как надежная крепость. Политический обозреватель и журналист Виталий Портников добавил, что Силы обороны имели все возможности, чтобы не дать оккупантам провести парад на День победы. По его мнению, продолжение таких системных ударов может заставить Путина согласиться на переговоры.

Более того, враг также не имеет успехов на фронте, а масштабирование наших ударов по России делает ситуацию еще тяжелее. Кроме физического уничтожения объектов военно-промышленного комплекса, это является серьезным психологическим ударом, который подрывает вымышленную устойчивость страны-агрессора.

Что известно о крупнейшей атаке на Москву?

О том, что атака в ночь на 17 мая стала крупнейшей сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, дальше россиян ждут только большие и громкие удары. Пропагандисты уже массово жалуются в сети на взрывы и "черное небо".

В Минобороны объяснили, что под ударом впервые был Московский нефтеперерабатывающий завод. Кроме него удалось атаковать нефтебазу "Солнечногорская" и несколько производств по микроэлектронике. В СБУ подтвердили поражение заводов, нефтеперекачивающих станций и добавили, что такие спецоперации имеют критическое значение.

На успешные действия Сил обороны отреагировал украинский президент. Владимир Зеленский отметил, что наши дроны смогли достать до самого защищенного региона – Москвы. Поэтому это сигнал России, что надо держаться подальше от Украины и не идти захватнической войной против другого народа. Президент добавил, что теперь война "возвращается в родную гавань".