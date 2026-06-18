"Москва никогда не спит": в сети опубликовали хронологию массированной атаки БПЛА на Россию

В ночь на 18 июня Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников, в результате которой в регионе прогремели сотни взрывов, а на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне вспыхнул пожар. Системы ПВО работали как минимум в 23 точках вокруг российской столицы.

Подробную визуализацию атаки на Московский район показал OSINT-канал "КиберБорошно" со ссылкой на базу данных OCHI AI.

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Как происходила атака на Москву и прилегающие территории?

В ночь на 18 июня Московская область России оказалась под массированным ударом беспилотных летательных аппаратов. По данным интерактивных карт мониторинга событий Ochi AI, которые фиксировали сообщения очевидцев в режиме реального времени, атака стала одной из самых масштабных за последнее время — всего было зарегистрировано не менее 444 сообщений о взрывах и пролетах БПЛА.

Первые фиксации начались около полуночи в районах Электростали и Ногинска, где жители услышали глухие взрывы. Однако уже через несколько часов география ударов стремительно расширилась, охватив не менее 23 населенных пунктов и районов вокруг Москвы, в частности Зеленоград, Химки, Люберцы и Раменское.

Очевидцы массово сообщали о характерном звуке "мопедов" в небе, за которым следовали яркие вспышки и серии взрывов. Во многих домах от взрывных волн дрожали стены и вылетали стекла.

Российские мониторинговые каналы сообщали об интенсивной работе систем противовоздушной обороны, которые пытались отразить налёт сразу с нескольких направлений — преимущественно с юго-восточных и северо-западных подступов к столице России.

Московский регион подвергся масштабной атаке дронов: смотрите видео

Напомним, жители подмосковной Балашихи сообщили о необычных "черных осадках" после масштабной атаки беспилотников на Московский регион 18 июня. В сети появились фото и видео, связывающие это явление с пожаром на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным сообщений, именно НПЗ в районе Капотни стал одной из главных целей удара, после чего на предприятии возник пожар, а над городом поднялся густой черный дым. Местные жители предполагают, что именно продукты горения могли вызвать темные осадки в отдельных районах Подмосковья.

Также сообщается о повреждении гражданской инфраструктуры и жилых домов. По предварительным данным, в Московской области зафиксировано не менее 17 пострадавших.