До Кремля – 6 километров, а до минобороны России – 3: где ночью взорвался дрон в Москве

Ночью 4 мая дроны атаковали Москву. Знаковым моментом стало то, что перед парадом к 9 мая беспилотник ударил за считанные километры от Кремля и российского минобороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил прилет беспилотника по зданию в районе Мосфильмовской улицы. Мониторинговые каналы определили, что речь идет о доме на улице Мосфильмовская 8.

Как БПЛА добрался до самого "сердца" Москвы"?

В сети появились кадры пораженного дома в центре Москвы и последствий от прилета дрона.

Поврежденное здание на Мосфильмовской, 8

Обломки после прилета БПЛА в Москве

Как следует из Osint-анализа издания Astra, от Кремля до поврежденного дроном дома всего около 6 километров по прямой. Примерно такое же расстояние показывает карта Google, когда прокладывает между двумя точками пеший маршрут. Если учитывать расстояние по прямой, то, вероятно, оно составляет как раз 6 километров.

Расстояние от места взрыва в Москве до Кремля

По данным телеграмм-каналов, до минобороны России поврежденный дом расположен еще ближе. Речь идет о где-то 3 километрах по прямой. Самый короткий маршрут, который прокладывает Google Maps, составляет 5,5 километра.

Пеший маршрут от улицы Мосфильмовской, 8 до здания российского минобороны

Где расположена улица Мосфильмовская, 8

Россия готовится к параду без техники

Россия готовится к параду 9 мая на Красной площади и усиливает безопасность. В Москву стягивают системы ПВО, в центре перекрывают улицы.

Эксперт Павел Лакийчук считает, что это свидетельствует о страхе Владимира Путина перед возможными ударами, в частности дронами. По его словам, даже инициатива о "перемирии" связана с желанием обезопасить парад. В то же время он отмечает: из-за переброски ПВО другие регионы России становятся менее защищенными – и это может быть выгодно Украине.

Военный обозреватель Василий Пехньо тоже считает, что Украине выгоднее не атаковать Москву, а воспользоваться тем, что другие регионы России "обнажены".

Политтехнолог Тарас Загородний не исключает, что 9 мая могут быть неожиданные действия со стороны Украины, как это уже было в прошлом году.

В этом году в параде не будет колонны военной техники – это объясняют "текущими условиями".

Ожидаются также ограничения связи (мобильной и SMS) в несколько дней мая, причем не только в центре, но и по всему городу.

По данным СМИ, спецслужбы могут сами выключать связь.

Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук добавляет, что парад пройдет без военной техники, вероятно из-за недостатка ресурсов. Это может ударить по имиджу российской армии.

Что известно о ночной атаке дронов на Россию 4 мая?

В утреннем отчете минобороны России говорится, что в период с 20:00 3 мая до 07:00 4 мая силы ПВО уничтожили 117 украинских беспилотников над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Курской Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.

Как сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ночью фиксировалась работа ПВО и взрывы в Саратове. По состоянию на утро зафиксированы признаки горения на НПЗ, которые не связаны с производственным.

В Ростовской области атаке подверглись: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы.

Среди городов, где было неспокойно ночью также: