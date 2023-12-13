Представитель Главного управления разведки рассказал и интервью Radio NV, что говорится даже об источниках финансирования российской агрессии. О двух мощных атаках разведчики рассказали 12 декабря, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки на российскую налоговую
Андрей Юсов рассказал, что атака на российскую налоговую повлияла на врага и предоставила дополнительные возможности украинским спецслужбам. Ведь речь идет о новой, чувствительной информации относительно:
- источников финансирования российской агрессии против Украины;
- функционирование российской финансовой фискальной системы.
Так, в результате кибератаки ликвидированы конфигурационные файлы, долгое время обеспечивавшие работу налоговой системы России, уничтожена большая часть важной базы данных агрессора и резервных копий. На длительное время связь между центральным офисом в Москве и территориальными управлениями (а это более 2 тысяч управлений) парализована,
– заявил представитель разведки.
Он уточнил, что для финансовой, цифровой инфраструктуры агрессора это очень чувствительный удар.
Почему атака на Киевстар и российскую налоговую совпала во времени
Подобные операции как атака на Киевстар, так и удачные действия против этой федеральной службы агрессора готовятся длительное время и непосредственно между собой не связаны,
– объяснил Андрей Юсов.
По его словам, это не столько ответ на атаку против Киевстара, сколько плановая работа украинских сил безопасности и обороны, украинских спецслужб и киберспециалистов.
Разведка атаковала российскую налоговую
- Украинские разведчики рассказали, что проникли в хорошо защищенные ключевые центральные серверы федеральной налоговой службы России, далее – более 2300 ее региональных серверов по всей стране-оккупантке, а также – на территории временно оккупированного Крыма.
- Кроме того, наши специалисты атаковали российскую ИТ-компанию Office.ed-it.ru, которая обслуживала налоговую оккупантов. Наконец, наша разведка полностью ликвидировала конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы России. Более того, уничтожена вся база данных и ее резервные копии.
- Известно, что Россия 4 дня тщетно пытается возобновить работу налоговой. Но фактически говорится о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов России и сопутствующих данных налоговой.