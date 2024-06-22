Об этом сообщили в российской службе "Радио Свобода".

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Последствия атаки БпЛА на Азов

Говорится о нефтебазе в городе Азов Ростовской области России. Известно, что в ночь на 18 июня нефтебаза была атакована дронами.

В результате удара на территории нефтебазы вспыхнул мощный пожар. Как отметили в СМИ, возгорание ликвидировали лишь на 3-й день после атаки.

Так, в сети появились кадры со спутника. На этих снимках можно заметить, что выгорели 3 из 6 резервуаров с топливом.

Последствия после атаки на нефтебазе в Азове на спутниковых снимках: смотрите видео