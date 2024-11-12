В ЦПД подтвердили атаку на нефтебазу на Белгородщине и показали видео мощного попадания

Жители Белгородской области ночью 12 ноября проснулись от мощных взрывов. Российские власти сразу пожаловались на попадание по нефтебазе.

Атаку подтвердили в Центре противодействия дезинформации и показали видео попадания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ЦПД Андрея Коваленко.

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Видео атаки на нефтебазу на Белгородщине

Оккупанты рассказали, что нефтебазу атаковали дроны.

По словам губернатора Белгородщины Гладкова, попадание было примерно в 2:00. Под прицелом была нефтебаза на территории Старооскольского городского округа.

На кадрах опубликованных Андреем Коваленко видно момент попадания и мощный взрыв.

Российские власти утверждают, что в результате взрыва один из резервуаров вспыхнул, а пожар уже якобы ликвидировали. Пострадавших традиционно "нет".

Момент атаки на нефтебазу в Белгородской области: смотрите видео