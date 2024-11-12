Атаку підтвердили у Центрі протидії дезінформації та показали відео влучання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис глави ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також У Ростові яскраво вибухнув трансформатор: частина міста без світла

Відео атаки на нафтобазу на Бєлгородщині

Окупанти розповіли, що нафтобазу атакували дрони.

За словами губернатора Бєлгородщини Гладкова, влучання було приблизно о 2:00. Під прицілом була нафтобаза на території Старооскольського міського округу.

На кадрах опублікованих Андрієм Коваленком видно момент влучання та потужний вибух.

Російська влада стверджує, що унаслідок вибуху один з резервуарів спалахнув, а пожежу уже нібито ліквідували. Постраждалих традиційно "немає".

Момент атаки на нафтобазу у Бєлгородській області: дивіться відео