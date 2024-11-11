Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російській ЗМІ.

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Вибух у Ростові

Так, ввечері у Ростові у Пролетарському районі сталася аварія на високовольтній лінії. Попередньо заявлялося, що у місті вибухнув трансформатор, після чого там почалася пожежа.

Вибух трансформатора у Ростові: дивіться відео

Згодом у "Россєтях" уточнили, що там невдало спиляли дерево і воно впало прямо на ЛЕП. Після чого сталося загоряння. Стверджується, що трансформатор, буцімто, не постраждав.

Пожежа, що виникнула після аварії на ЛЕП у Ростові: дивіться відео

Міський голова Ростова повідомив, що внаслідок аварії без світла лишилося близько 10 тисяч містян.

Щоправда, вже невдовзі заживити вдалося 8 тисяч росіян. Ремонтні бригади перемкнули мешканців на резервні лінії, однак пожежа все ще не тривала.