Губернатор Бєлгородської області звинуватив в цій атаці українську армію, але опубліковані кадри з місця події свідчать, що винними є самі росіяни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Докази влучання російського "Шахеда" у будинок в Бєлгороді

У російських телеграм-каналах поширюють відео влучання у будинок в Бєлгороді. Там кажуть, що воно було спеціально обрізане, щоб приховати факт "успішної" роботи російської "певео" над містом.

Однак старання російської армії зафіксували камери відеоспостереження на протилежному під'їзді. На цих кадрах добре видно БпЛА, який силуетом дуже схожий на "Шахед" – характерна носова частина та трикутні крила з тупими кінцями.

Момент влучання "Шахеда" у будинок у Бєлгороді: дивіться відео

Тим часом у росЗМІ розповідали, що Бєлгород нібито атакував тактичний БпЛА Columba, але безпілотник на відео абсолютно не схожий на нього. До того ж бєлгородці самі бачили проліт "Шахеда" у регіоні у напрямку України.

Будинок у Бєлгороді атакував "Шахед" / Фото російського телеграм-каналу

Чому російський БпЛА міг атакувати будинок у Бєлгороді

"Удару по будинку завдано з умовно "російської" сторони у напрямку кордону з Україною. Ударний БпЛА може бути запрограмований на розвороти та інші маневри перед ударом по меті, що дозволяє говорити про те, що Україна могла запрограмувати БпЛА для розвороту та удару по дому з умовно російської сторони. Однак це не має сенсу з погляду логіки удару – якби БпЛА був запрограмований на удар по дому, він міг би з таким самим успіхом ударити по ньому з умовно-української сторони будівлі", – пишуть росіяни.

Вони думають, що найімовірнішою причиною влучання "Шахеда" по російській багатоповерхівці є некоректна робота системи вибору цілі або неправильно встановлене польотне завдання.

Цілком можливо, що російська армія помітила, що безпілотник рухався некоректно і намагалися збити його, щоб той не атакував будинок. При цьому мешканці міста стверджували, що чули два вибухи – від ракети ППО та безпосередньо від удару по будинку.

"Шахед" рухався у сторону України: дивіться відео