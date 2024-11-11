Губернатор Белгородской области обвинил в этой атаке украинскую армию, но опубликованные кадры с места происшествия свидетельствуют, что виновными являются сами россияне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Доказательства попадания российского "Шахеда" в дом в Белгороде

В российских телеграмм-каналах распространяют видео попадания в дом в Белгороде. Там говорят, что оно было специально обрезано, чтобы скрыть факт "успешной" работы российской "певео" над городом.

Однако старания российской армии зафиксировали камеры видеонаблюдения на противоположном подъезде. На этих кадрах хорошо видно БпЛА, который силуэтом очень похож на "Шахед" – характерная носовая часть и треугольные крылья с тупыми концами.

Момент попадания "Шахеда" в дом в Белгороде: смотрите видео

Между тем в росСМИ рассказывали, что Белгород якобы атаковал тактический БпЛА Columba, но беспилотник на видео совершенно не похож на него. К тому же белгородцы сами видели пролет "Шахеда" в регионе в направлении Украины.

Дом в Белгороде атаковал "Шахед" / Фото российского телеграм-канала

Почему российский БпЛА мог атаковать дом в Белгороде

"Удар по дому нанесен с условно "российской" стороны в направлении границы с Украиной. Ударный БпЛА может быть запрограммирован на развороты и другие маневры перед ударом по цели, что позволяет говорить о том, что Украина могла запрограммировать БпЛА для разворота и удара по дому с условно российской стороны. Однако это не имеет смысла с точки зрения логики удара – если бы БпЛА был запрограммирован на удар по дому, он мог бы с таким же успехом ударить по нему с условно-украинской стороны здания", – пишут россияне.

Они думают, что самой вероятной причиной попадания "Шахеда" по российской многоэтажке является некорректная работа системы выбора цели или неправильно установленное полетное задание.

Вполне возможно, что российская армия заметила, что беспилотник двигался некорректно и пытались сбить его, чтобы тот не атаковал дом. При этом жители города утверждали, что слышали два взрыва – от ракеты ПВО и непосредственно от удара по дому.

"Шахед" двигался в сторону Украины: смотрите видео