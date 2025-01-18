Где расположен атакованный украинскими дронами промышленный объект в Калужской области, над которым местные видели "вспышку", 24 Канал показывает на карте.

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Где расположена нефтебаза в Людиново

В Генштабе отметили, что удар был осуществлен по базе "Роснефти". Она относится к АО "Калуганефтепродукт".

Эта нефтебаза обеспечивает российские подразделения, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины, топливом.

По открытым данным, там есть девять резервуаров общей вместимостью 6,7 тысячи кубометров.

Людиново расположено примерно в 135 километрах от Калуги. До границы с Украиной – примерно 170.

Где расположена нефтебаза в Людиново: смотрите на карте

После удара дронами нефтебаза пылает. Детали результатов боевой работы уточняются. Однако, судя по комментариям местных и опубликованных видео из Людиново, она была успешной.