Ночная атака на Николаевскую область: ПВО сбила два Shahed, обломки вызвали пожар

В ночь на 12 февраля на Николаевщине ПВО сбила два Shahed 131/136. Однако обломки вызвали пожар на объекте инфраструктуры.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. В результате обстрелов есть разрушения гражданской инфраструктуры, однако пострадавших нет.

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Атака дронами-камикадзе на Николаевскую область

В ночь на 12 февраля силы ПВО Украины уничтожили два вражеских беспилотника типа Shahed 131/136, которые оккупанты направили на территорию Николаевской области.

Впрочем, обломки одного из дронов вызвали пожар на объекте инфраструктуры в Николаевском районе. Огонь удалось быстро ликвидировать благодаря оперативным действиям спасателей. Однако взрывная волна повредила складские помещения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Вражеская активность наблюдалась также в течение дня 11 февраля.

Николаевский район:

Куцурубская громада – российские войска трижды атаковали FPV-дронами. В результате ударов повреждений и пострадавших нет.

Очаковская громада – в 19:50 враг совершил минометный обстрел, а также трижды атаковал FPV-дронами акваторию громады. Пострадавших нет.

Украинские силы обороны продолжают защищать мирное население и критическую инфраструктуру региона. Противовоздушная оборона работает эффективно, уничтожая вражеские дроны еще в воздухе. В то же время враг не прекращает терроризировать прифронтовые громады, пытаясь нанести вред гражданским объектам.

Местные власти призывают жителей быть бдительными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.