В России беспилотники атаковали Новокуйбышевск: где расположен город на карте

В ночь на 10 марта дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области России. Около половины второго ночи над городом прогремело несколько громких взрывов.

Местные СМИ сообщали, что Силы обороны нацелились на НПЗ. Где расположен Новокуйбышевск на карте – сообщает 24 Канал.

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Расположение Новокуйбышевска на карте

"Неизвестные беспилотники" продолжают наносить удары по НПЗ России. Российский город Новокуйбышевск расположен в 20 километрах к северо-западу от Самары. Добавим, что он находится на расстоянии более 1000 километров от Украины.

Где расположен Новокуйбышевск: смотрите на карте

Во время атаки Новокуйбышевска 10 марта местные видели яркие вспышки в небе. Российские СМИ писали о том, что один ударный беспилотник якобы сбили "на подлете". Однако, сообщалось о четырех громких взрывах. Кроме этого, на территории нефтезавода возникло возгорание.

Заметим, что Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК Роснефть". Стоит отметить, что его проектная мощность составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Завод производит более 20 видов товарной продукции, а именно моторные топлива высших экологических стандартов для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, а также речных и морских суден.