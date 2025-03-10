Місцеві ЗМІ повідомляли, що Сили оборони націлилися на НПЗ. Де розташований Новокуйбишевськ на карті – повідомляє 24 Канал.

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Розташування Новокуйбишевська на карті

"Невідомі безпілотники" продовжують завдавати ударів по НПЗ Росії. Російське місто Новокуйбишевськ розташоване за 20 кілометрів на північний захід від Самари. Додамо, що воно перебуває на відстані понад 1000 кілометрів від України.

Де розташований Новокуйбишевськ: дивіться на карті

Під час атаки Новокуйбишевська 10 березня місцеві бачили яскраві спалахи в небі. Російські ЗМІ писали про те, що один ударний безпілотник нібито збили "на підльоті". Однак, повідомлялося про чотири гучні вибухи. Окрім цього, на території нафтозаводу виникло загоряння.

Зауважимо, що Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи ПАТ "НК "Роснефть". Варто зазначити, що його проєктна потужність складає 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Завод виробляє понад 20 видів товарної продукції, а саме моторні палива вищих екологічних стандартів для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, а також річкових і морських суден.