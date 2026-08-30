Об этом сообщают местные жители. Тем временем мониторинговые сообщества уже проанализировали атаки.

Что известно об ударе по НПЗ?

В Ленинградской области России сообщили о атаке на нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ), расположенный в городе Кириши.

Под прицелом – НПЗ: смотрите видео

Местные власти сообщали, что над регионом якобы сбили 30 дронов. При этом местные жители заявили о прилете в районе предприятия.

Справка. КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год, что соответствует примерно 400 тысячам баррелей в сутки.



Атака на НПЗ в Киришах / Изображение Exilenova+

По предварительным данным, зона поражения могла охватить район важных производственных установок, в частности Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 и комплекса гидроочистки ЛЧ-24-9/2000. Предприятие полностью интегрировано в структуру российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". КИНЕФ считается единственным большим нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России и входит в число крупнейших НПЗ страны.

Каковы подробности атаки на аэродром?

В российском Ейске местные жители сообщают об атаке на военный аэродром. После удара там раздались повторные взрывы, а детонация боеприпасов, по предварительным данным, продолжалась более часа.



NASA firms фиксирует пожар на аэродроме в Ейске / Изображение NASA firms

Следует отметить, что аэродром в Ейске (Краснодарский край России) активно используется российской авиацией в войне против Украины. В частности, там базируется и обслуживается военная и штурмовая авиация.

Детонация на аэродроме: смотрите видео

Напомним, что на днях спецназовцы СБУ атаковали истребитель Ту-95МС на аэродроме в Энгельсе. У самолета сильно повреждено правое крыло.

По информации ГУР, на вооружении российских воздушно-космических сил формально числились 47 стратегических бомбардировщиков Ту-95, однако реально боеспособными были только 38 машин. Кроме того, у России было 15 самолетов Ту-160, из которых исправными считались 13.

Если Ту-95, пораженный 28 августа, действительно получил повреждения, которые делают невозможным его дальнейшее использование, количество боеспособных самолетов этого типа может сократиться примерно до 37.