Ночная бомбардировка в России: Силы обороны нанесли удары по Рязанскому НПЗ, аэродрому и объектам ПВО

Украинские военные нанесли очередной мощный удар по стратегической инфраструктуре противника на его территории. Массированная ночная атака затронула важные топливные и военные объекты, обеспечивающие российскую армию.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об успешной атаке Сил обороны?

В ночь на 6 сентября подразделения Сил обороны Украины провели успешную спецоперацию и нанесли удар по ряду важных объектов противника. Защитники поразили стратегический нефтеперерабатывающий завод, военный аэродром, а также несколько систем противовоздушной обороны. В местах поражения зафиксированы пожары, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

В частности, под ударом оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области, задействованный в обеспечении российских оккупационных войск топливом.

В Fire point добавили, что беспилотники FP-1 поразили ключевые установки первичной переработки нефти в НПЗ. Подтверждено попадание по ректификационным колоннам установки ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 8,5 миллиона тонн в год, а также по оборудованию установки АВТ-3 мощностью 3,1 миллиона тонн.

Итого эти установки обеспечивают более 77% всех мощностей первичной переработки нефти Рязанского НПЗ. Их поражение может оказать существенное влияние на работу предприятия.

Также в Ростовской области украинские силы нанесли удар по военному аэродрому "Ростов-на-Дону", где в районе объекта вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в Ростовской области наши военные нанесли точные удары по российской радиолокационной станции "Подлет" и двум зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1". В Генштабе подчеркнули, что системная работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Напомним, в ночь на 4 сентября украинские беспилотники атаковали несколько объектов на территории России. В Сочи известно об ударах по средствам ПВО и нефтебазе "Лукойл" в Адлере. После атаки на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар, над городом взвился густой черный дым.

Также об ударах сообщали в Стерлитамаке в Башкортостане. По данным местных телеграмм-каналов, под атакой могли оказаться Федеральное казенное предприятие "Авангард", производящее взрывчатые вещества, боеприпасы и вооружение, а также Стерлитамакский нефтехимический завод, специализирующийся на производстве синтетического каучука, топливных добавок и другой нефтехимической.

Россия прогнозирует дальнейшее сокращение добычи нефти. Согласно проекту правительственного прогноза, показатели на 2026-2029 годы снизили на 16-20 миллионов тонн по сравнению с майскими оценками. В частности, в 2026 году добыча может составить 494,2 миллиона тонн – это самый низкий показатель с 2009 года.

В России такое падение объясняют временными проблемами, в частности, сокращением работы нефтеперерабатывающих заводов из-за технического обслуживания. В то же время российские НПЗ также теряют мощности из-за украинских ударов. В частности, в августе полностью остановил переработку Киришского НПЗ в Ленинградской области.