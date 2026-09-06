Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про успішну атаку Сил оборони?

У ніч на 6 вересня підрозділи Сил оборони України провели успішну спецоперацію та уразили низку важливих об'єктів ворога. Захисники влучили у стратегічний нафтопереробний завод, військовий аеродром, а також кілька систем протиповітряної оборони. На місцях уражень зафіксовано пожежі, а ступінь завданих збитків зараз уточнюється.

Зокрема, під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області, залучений у забезпеченні російських окупаційних військ паливом. Також у Ростовській області українські сили вдарили по військовому аеродрому "Ростов-на-Дону", де в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

Окрім цього, у Ростовській області наші воїни завдали точних ударів по російській радіолокаційній станції "Подльот" та двох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1". У Генштабі підкреслили, що системна робота по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня українські безпілотники атакували кілька об'єктів на території Росії. У Сочі відомо про удари по засобах ППО та нафтобазі «Лукойл» в Адлері. Після атаки на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, над містом здійнявся густий чорний дим.

Також про удари повідомляли у Стерлітамаку в Башкортостані. За даними місцевих телеграм-каналів, під атакою могли опинитися Федеральне казенне підприємство "Авангард", яке виробляє вибухові речовини, боєприпаси та озброєння, а також Стерлітамакський нафтохімічний завод, що спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, паливних добавок та іншої нафтохімічної продукції.

Зазначимо, Росія прогнозує подальше скорочення видобутку нафти. Згідно з проєктом урядового прогнозу, показники на 2026 – 2029 роки знизили на 16 – 20 мільйонів тонн порівняно з травневими оцінками. Зокрема, у 2026 році видобуток може становити 494,2 мільйона тонн – це буде найнижчий показник із 2009 року.

У Росії таке падіння пояснюють тимчасовими проблемами, зокрема скороченням роботи нафтопереробних заводів через технічне обслуговування. Водночас російські НПЗ також втрачають потужності через українські удари. Зокрема, у серпні повністю зупинив переробку Киришський НПЗ у Ленінградській області.