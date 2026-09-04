Після дванадцятої години ночі для Сочі оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. Упродовж наступних годин у місті не стихали вибухи. Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ і Supernova+.
Що було уражено у Сочі?
Спочатку з'явилася інформація про те, що у Сочі уражені засоби ППО С-300/ С-400. Після прильоту по цих комплексах розпочалася сильна детонація.
Удар по засобу ППО у Сочі: дивіться відео
Детонація на місці прильоту по ЗРК: дивіться відеоЯкщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Пізніше місцеві телеграм-канали почали публікувати яскраві кадри атаки на нафтобазу "Лукойл". Вона розташована в Адлері – курортному селищі та мікрорайоні у складі міста Сочі в Краснодарському краї.
На відео можна помітити, як після ударів дронами нафтобаза розгорається дедалі сильніше. Навіть на ранок полум'я там не стихло. Густий і чорний шлейф диму простягнувся на велику відстань.
Жіночка плачиться, що Сочі "унічтожают": дивіться відео
Дрони атакують нафтобазу: дивіться відео
Нафтобаза в Адлері охоплена вогнем: дивіться відео
Нафтобаза розгорається на повну силу: дивіться відео
На ранок ситуація в Адлері кращою не стала: дивіться відео
Шлеф диму після атаки на нафтобазу: дивіться відео
Наслідки прильоту по елементах ППО і нафтобазі в Адлері / Фото з соцмережі
Тим часом дрони долетіли і до Стерлітамака, міста в Республіці Башкортостан. Місцеві пишуть, що там прилетіло по Федеральному казенному підприємству "Авангард".
Основний напрямок його роботи – виробництво вибухових речовин, боєприпасів та зброї в рамках державного оборонного замовлення.
Крім того, пишуть, що атакований Стерлітамакський нафтохімічний завод у місті Стерлітамак. Підприємство виробляє синтетичні каучуки, антиоксиданти, добавки до пального та іншу нафтохімічну продукцію.
Задимлення у Стерлітамаку / Фото з мережі
Горить у Стерлітамаку: дивіться відео