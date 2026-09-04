После полуночи в Сочи была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов. В течение следующих нескольких часов в городе не утихали взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Что было поражено в Сочи?

Сначала появилась информация о том, что в Сочи были поражены средства ПВО С-300/С-400. После попадания по этим комплексам началась сильная детонация.

Удар по средству ПВО в Сочи: смотрите видео

Взрыв на месте попадания в ЗРК: смотрите видео

Позже местные телеграм-каналы начали публиковать яркие кадры атаки на нефтебазу "Лукойл". Она расположена в Адлере – курортном поселке и микрорайоне в составе города Сочи в Краснодарском крае.

На видео видно, как после ударов дронов нефтебаза загорается все сильнее. Даже к утру пламя там не утихло. Густой и черный шлейф дыма протянулся на большое расстояние.

Женщина плачет, что Сочи "уничтожают": смотрите видео

Дроны атакуют нефтебазу: смотрите видео

Нефтебаза в Адлере охвачена огнем: смотрите видео

Нефтебаза горит на полную силу: смотрите видео

К утру ситуация в Адлере не улучшилась: смотрите видео

Шлейф дыма после атаки на нефтебазу: смотрите видео

Последствия ударов по объектам ПВО и нефтебазе в Адлере / Фото из соцсети

Тем временем дроны долетели и до Стерлитамака, города в Республике Башкортостан. Местные жители пишут, что там был нанесен удар по Федеральному казенному предприятию "Авангард".

Основное направление его деятельности – производство взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия в рамках государственного оборонного заказа.

Кроме того, сообщается, что подвергся атаке Стерлитамакский нефтехимический завод в городе Стерлитамаке. Предприятие производит синтетические каучуки, антиоксиданты, присадки к топливу и другую нефтехимическую продукцию.

Задымление в Стерлитамаке / Фото из сети

Пожар в Стерлитамаке: смотрите видео