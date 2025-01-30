Такое мнение 24 Каналу высказал экономист Максим Блант, заметив, что в России скоро может наступить дефицит топлива. Поэтому Владимир Путин готовит россиян к "завершению войны".

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Россия скоро почувствует последствия ударов по НПЗ

По словам экономиста, НПЗ в Кстово в Нижегородской области – предприятие компании "Лукойл". Вследствие ударов ранее украинские дроны повредили оборудование, которое россиянам заменить было очень трудно. Из-за этого качество бензина снизилось.

С одной стороны, бензин в России за прошлый год подорожал примерно на 10%, что не является ощутимым ущербом для страны. Однако в то же время в стране-агрессоре в 2024 году действовал запрет на экспорт нефтепродуктов, несмотря на что цены все равно поднялись.

Значит эффект есть. Кроме того, сейчас в России решили поставлять на экспорт больше нефтепродуктов, есть рекордные объемы дизеля. Это означает, что весной, когда топливо будет нужно не только для войны, а для посевной кампании, может возникнуть серьезный дефицит, особенно, если удары будут продолжаться,

– подчеркнул он.

Блант заметил, что после победы Дональда Трампа на выборах в США российские власти и экспортеры действуют с чудаковатой уверенностью, что к весне войны уже не будет, поэтому топлива в стране якобы будет достаточно.

Путин уже "сломал язык", сказав, что "готов" к переговорам.

Есть много публикаций, где, по источникам, которые близки к Кремлю, пишут, что в России есть усталость от войны и нужно договариваться прямо сейчас. В российской экономике не так все хорошо, не хватает людей, нужен перерыв,

– отметил он.

Кстати, НПЗ в Кстово способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти в год. Кроме того, производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум, поэтому является очень важным для российской армии. Между тем после атаки украинских беспилотников Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу.