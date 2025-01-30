Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, зауваживши, що в Росії скоро може настати дефіцит палива. Через це Владімір Путін готує росіян до "завершення війни".

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Росія скоро відчує наслідки ударів по НПЗ

За словами економіста, НПЗ у Кстово в Нижньогородській області – підприємство компанії "Лукойл". Внаслідок ударів раніше українські дрони пошкодили обладнання, яке росіянам замінити було дуже важко. Через це якість бензину знизилась.

З одного боку, бензин в Росії за минулий рік подорожчав приблизно на 10%, що не є відчутним збитком для країни. Однак водночас в країні-агресорці у 2024 році діяла заборона на експорт нафтопродуктів, попри що ціни все одно піднялись.

Значить ефект є. Крім того, зараз в Росії вирішили постачати на експорт більше нафтопродуктів, є рекордні об'єми дизелю. Це означає, що весною, коли паливо буде потрібне не лише для війни, а для посівної кампанії, може виникнути серйозний дефіцит, особливо, якщо удари будуть продовжуватись,

– наголосив він.

Блант зауважив, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США російська влада та експортери діють з дивакуватою впевненістю, що до весни війни вже не буде, тому палива в країні нібито буде вдосталь.

Путін вже "зламав язик", сказавши, що "готовий" до перемовин.

Є багато публікацій, де, за джерелами, які є близькі до Кремля, пишуть, що в Росії є втома від війни і потрібно домовлятись прямо зараз. В російській економіці не тако все добре, не вистачає людей, потрібна перерва,

– зазначив він.

До речі, НПЗ у Кстово здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум, тому є дуже важливим для російської армії. Тим часом після атаки українських безпілотників Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу.