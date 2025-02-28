Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что важно понимать плотность работы российского ПВО. Для нанесения ударов есть целый механизм специальной подготовки.

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Как действуют "санкции" ВСУ

В оккупированном Крыму под удар попали аэродромы "Саки" и "Кача". Вероятно, целью были системы ПВО, чтобы потом основные ударные беспилотники могли пройти дальше в сторону Новороссийска, Туапсе. Именно туда направили основное поражение, в частности попо нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

Сейчас он вышел из строя и остановлен. В год этот завод перерабатывал более 10 миллионов нефти. Там у россиян был свой терминал, чтобы отгружать сырье для экспорта. Это очень важно,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Уничтожение НПЗ означаетсокращение у России денег от продажи нефти. "Санкции" Вооруженных Сил Украины сейчас самые действенные в мире. Вероятно, похожие действия мы будем видеть регулярно, ибо такие удары имеют цель– уничтожить военную экономику страны-агрессорки.

Именно это приведет к развалу России, когда россиянам нечем будет платить своим республикам. Их они содержат именно благодаря финансовым вливаниям. Так когда-то развалился Советский Союз и так развалится Россия,

– подчеркнул Роман Свитан.

Только полный развал страны-террористки станет гарантией безопасности нашего государства. Вооруженные Силы сейчас работают над воплощением ее в жизнь.

Напомним, в результате удара 26 февраля по Туапсинскому НПЗ зафиксировано более 40 взрывов. Инфраструктура завода повреждена. Этот НПЗ производил нефть на экспорт, а также был вовлечен в обеспечение вражеской армии на фронте.