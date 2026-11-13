Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: там были поражены две важные установки, – OSINT-анализ

В ночь на 13 ноября дроны подвергли массированной атаке нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. На территории предприятия возникло несколько очагов пожара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы Exilenova+ и Dnipro Osint (Гарбуз).

Насколько серьезно поврежден НПЗ в Волгограде после атаки?

Мониторы обратили внимание на массированность атаки. Они предположили, что Силы обороны в последнее время изменили тактику ударов по НПЗ.

На каждый НПЗ направляют большое количество БПЛА, которые наносят удары по всей промзоне, а не только по установкам, чтобы вывести мощности завода из строя на максимально длительный срок,

– отмечает Exilenova+.

Масштабный пожар на НПЗ в Волгограде: смотрите видео

Между тем OSINT-аналитики выяснили, что после ночной атаки на Волгоградском НПЗ были повреждены как минимум две установки первичной переработки нефти: ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6. Вместе они обеспечивают около 70% всех мощностей первичной переработки нефти завода.

Также, предварительно, поражен резервуарный парк.

Что пострадало на НПЗ в Волгограде / Фото Dnipro Osint (Гарбуз).

Напомним, что НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Ежегодно он может перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо и авиатопливо.

О взрывах в Волгограде стало известно еще 12 ноября поздно вечером. Губернатор региона подтвердил массированную атаку на промышленную зону города. Также российский чиновник признал, что на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории, возникли пожары.