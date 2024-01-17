Враг ищет варианты, чтобы обойти системы противовоздушной обороны Украины и нанести максимальное поражение. Об этом 24 Каналу рассказала начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, добавив, что массированная ночная атака дронами была направлена из акватории Черного моря на побережье самой Одессы.

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Какие цели ставил враг

Трудно говорить о приоритетных целях россиян, потому что побережье – это достаточно развернутая инфраструктура, в которую входит много разных объектов: от припортовой инфраструктуры до систем противовоздушной обороны, рекреационные зоны, даже исторический центр.

Противовоздушная оборона сработала максимально результативно, но враг направляет дроны с учетом того, что они могут направляться над жилыми, промышленными кварталами, над важными объектами инфраструктуры,

– рассказала Гуменюк.

В частности, в результате падения обломков часть домов осталась без отопления в зимний сезон. Для жителей мирного города это достаточно мощный вызов.

Ракетная атака не обошлась без определенных уловок. Пытаясь отвлекать системы противовоздушной обороны, маневрированиями тактической авиации над акваторией Черного моря, враг нанес удары с берегового ракетного комплекса типа "Бастион" сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Сам комплекс расположен в оккупированном Крыму,

– добавила Гуменюк.

Кроме того, ракеты были направлены нетипично. Хотя они шли вдоль акватории над водой и на низких высотах, но были скоординированы в более глубокие районы, чем просто прибрежная зона, то есть глубокие районы Одесчины. В результате произошло попадание и подрыв ракет в сельскохозяйственных угодьях, пострадало агропредприятие, но к счастью люди уцелели.

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Украина наблюдает за активностью грузовых бортов. Также зафиксированы перелеты по направлению Тегеран – Москва, а затем Москва – Симферополь. Вероятно, так в пусковые площадки попали новые снаряжения.

Что касается маркировки тех остатков, которые обнаружили в результате вражеской атаки, то существенных изменений в их характеристиках не выявлено. Но точную информацию могут дать только специалисты после тщательного изучения.

Характерно то, что сбитые дроны продолжали инерционный полет в прибрежную полосу, в частности там, где начинается жилищный сектор. Дроны падали, а, детонируя создавали мощную взрывную волну, пожары, было несколько очагов возгорания, загорались машины – все это последствия атаки,

– подчеркнула Гуменюк.

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