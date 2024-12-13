Сначала запустил на регион ударные БпЛА, а затем ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

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Атака на Одесскую область

Российские оккупанты дважды за утро атаковали Одесскую область.

Так, на рассвете вражеские силы запустили на юг области ударные БпЛА. Кипер отметил, что обошлось без последствий.

Уже утром оккупанты атаковали Одесский район ракетами. Глава ОВА сообщил, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

В результате попадания осколков вражеской ракеты есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков. На месте работают все соответствующие службы,

– сообщил он.

Глава ОВА сообщил, что обошлось без пострадавших.

Кипер также прокомментировал ситуацию с электроэнергией в регионе. По его словам, там действуют графики отключений.