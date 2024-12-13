Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую ОГА.

Смотрите также На Тернопольщине без света остались 50% потребителей: изменены графики отключений

"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее – позже", – говорится в сообщении.

Ранее в ОВА заявили, что половину Тернопольской области отключили от энергоснабжения в связи с атакой.

Коротко об атаке

Утром 13 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС, а также "Калибрами" из Черного моря и "Кинжалами" с МиГ-31. "Шахеды" атаковали всю Украину еще с вечера.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетика Украины в очередной раз попала под российский массированный удар. Также враг атаковал объекты энергетики Львовщины.