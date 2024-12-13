На Тернопольщине изменили графики отключений света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Тернопольоблэнерго".

Смотрите также Из-за ракетной атаки в Украине есть изменения в графиках отключений света

50% области без света

Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно.

Это означает, что было отключено 50% потребителей области. Кроме этого, стало также известно об изменении графиков отключений света.

Отключения планируют в следующие часы:

06:00-10:00 3 очередь

07:40-11:00 2 очередь

08:00-12:00 1 очередь

11:00-14:00 5 очередь

12:00-15:00 6 очередь

14:00-17:00 4 очередь

15:00-18:00 3 очередь

17:00-19:00 2 очередь

18:00-21:00 1 очередь

Россия массированно атаковала Украину различными видами ракет. В частности, были пуски "Кинжалов". Они представляли угрозу для западных областей. Также Россия поднимала в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95 и осуществляла из них пуски ракет.