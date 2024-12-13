На Тернопільщині змінили графіки відключень світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Тернопільобленерго".

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50% області без світла

Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно.

Це означає, що було відключено 50% споживачів області. Крім цього, стало також відомо про зміну графіків відключень світла.

Відключення планують в наступні години:

06:00-10:00 3 черга

07:40-11:00 2 черга

08:00-12:00 1 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

14:00-17:00 4 черга

15:00-18:00 3 черга

17:00-19:00 2 черга

18:00-21:00 1 черга

Росія масовано атакувала Україну різними видами ракет. Зокрема, були пуски "Кинджалів". Вони становили загрозу для західних областей. Також Росія підіймала в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 та здійснювала з них пуски ракет.