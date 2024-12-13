На Тернопільщині змінили графіки відключень світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Тернопільобленерго".
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50% області без світла
Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно.
Це означає, що було відключено 50% споживачів області. Крім цього, стало також відомо про зміну графіків відключень світла.
Відключення планують в наступні години:
- 06:00-10:00 3 черга
- 07:40-11:00 2 черга
- 08:00-12:00 1 черга
- 11:00-14:00 5 черга
- 12:00-15:00 6 черга
- 14:00-17:00 4 черга
- 15:00-18:00 3 черга
- 17:00-19:00 2 черга
- 18:00-21:00 1 черга
Росія масовано атакувала Україну різними видами ракет. Зокрема, були пуски "Кинджалів". Вони становили загрозу для західних областей. Також Росія підіймала в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 та здійснювала з них пуски ракет.