Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільську ОВА.

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"За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Детальніше – пізніше", – йдеться у повідомленні.

Раніше в ОВА заявили, що половину Тернопільської області відключили від енергопостачання у зв'язку з атакою.

Коротко про атаку

Зранку 13 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні ракетами з бомбардувальників Ту-95МС, а також "Калібрами" з Чорного моря і "Кинджалами" з Міг-31. "Шахеди" атакували всю Україну ще з вечора.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар. Також ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини.