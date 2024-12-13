Спершу запустив на регіон ударні БпЛА, а потім ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Атака на Одеську область

Російські окупанти двічі за ранок атакували Одещину.

Так, на світанку ворожі сили запустили на південь області ударні БпЛА. Кіпер зазначив, що обійшлося без наслідків.

Вже зранку окупанти атакували Одеський район ракетами. Очільник ОВА повідомив, що сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На місці працюють всі відповідні служби,

– повідомив він.

Глава ОВА повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Кіпер також прокоментував ситуацію з електроенергією в регіоні. За його словами, там діють графіки відключень.