Россия подвергла Одесскую область массированной атаке: повреждены десятки гаражей и автомобилей

Ночью российские войска провели массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под ударом оказались жилые дома, объекты логистики, а также портовая и транспортная инфраструктура региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

Что известно о последствиях удара по Одесской области?

В результате вражеского обстрела повреждены крыши, фасады и остекление частных домов. Также были разрушены десятки гражданских гаражей и повреждены частные автомобили местных жителей.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На местах попаданий и падения обломков работают спасатели и соответствующие профильные службы. В настоящее время продолжается активная ликвидация последствий вражеской атаки и фиксация очередных преступлений против гражданского населения.

Последствия российской атаки на Одесскую область / ФОТО ГСЧС, с телеграм-канала Олега Кипера

Напомним, в ночь на 15 сентября Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было использовано 200 ударных беспилотников различных типов. Дроны запускали с территории России и временно оккупированных территорий.

По состоянию на 08:00 украинские военные уничтожили или подавили 187 вражеских БПЛА. При этом зафиксированы попадания в семи точках, еще в трех местах упали обломки сбитых дронов.

Известно, что Россия также нанесла удар по украинской столице. В результате российской атаки на Киев пострадали шесть человек. В Голосеевском районе дрон упал на территорию АЗС, а в Соломенском районе зафиксировали попадание, по предварительным данным, на территории нежилой застройки.