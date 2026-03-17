Удары будут снова, – Братчук рассказал детали ночной атаки на Одесскую область

Россияне ночью 17 марта нанесли удар по южной части Одесской области. Враг попал по энергетической, портовой и промышленной инфраструктуре региона.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, куда именно в Одесской области пытались ударить оккупанты. Он отметил, какой сейчас ситуация после вражеских обстрелов.

К теме По Югу постоянно прилетает: в ОТГ "Одесса" рассказали, как усилили антишахедную борьбу

Какие последствия атаки по Одесской области?

Братчук отметил, что атаки по Одесской области, как и в целом по южным территориям Украины, происходят ежедневно. Враг пытается менять тактику: определенные атаки осуществляет в течение дня. Россияне также обстреливают и Николаевскую область, и прифронтовую зону в Херсонской области.

Одесская область является зоной боевых действий, здесь противник пытается атаковать критическую инфраструктуру, а еще промышленную, портовую, припортовую. А также Черное море, ведь это та локация, где оккупанты хотят вернуть определенные свои позиции. Однако это, как пояснил представитель Украинской добровольческой армии, им не удастся.

Сегодня атака была по южным территориям, в частности по Измаильщине. Все, что можно было сбить, максимально сбивалось Силами обороны. Надо отдать им должное, сейчас уровень сбивания нашими дронами-перехватчиками вражеских "Шахедов" становится выше. Также сегодня хорошо выстроена наша эшелонированная противовоздушная оборона на южных территориях,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Однако, к сожалению, есть повреждения критической инфраструктуры. Сегодня она, по его словам, в очередной раз выдержала, работает на резервных источниках питания.

Обратите внимание! Также утром 17 марта россияне нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Враг попал по терминалу "Новой почты", где в это время находились работники. Шесть из них получили контузии, состояние еще двух человек медики оценили как средней тяжести.

"Одесская область приходит в себя после атаки. Мы понимаем, что потенциально такие удары будут снова. И наша задача воспринимать тактику врага, которую он пытается нам навязать, и давать отпор, в частности, масштабируя процессы уничтожения "Шахедов" дронами-перехватчиками", – отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Сейчас, по его словам, ситуация вполне контролируемая. Работают соответствующие органы власти – областного, районного, городского уровня в Измаиле, военная администрация, наводя порядок после вражеской атаки.

Что известно об атаке на Одесскую область?