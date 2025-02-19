Россия попала по объекту энергетической структуры в Одесской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Электроснабжение восстанавливают

В ДТЭК рассказали, что в результате атаки без света осталась часть домов в Одессе и в Одесском районе.

На утро энергетики восстановили электроснабжение для почти 15 тысяч семей. Их перезаживили из резервных линий там, где это было возможно.

Кроме этого, энергетики ожидают разрешения от спасателей, чтобы начать ликвидировать последствия атаки.

Приоритет – восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов,

– говорится в сообщении.

Ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно до момента, пока электроснабжение не восстановится. Россия часто атакует энергетические объекты Украины и провоцирует перебои в электроснабжении.