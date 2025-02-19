Росія поцілила по об'єкту енергетичної структури у Одеській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

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Електропостачання відновлюють

У ДТЕК розповіли, що внаслідок атаки без світла залишилась частина домівок в Одесі та в Одеському районі.

На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин. Їх перезаживили з резервних ліній там, де це було можливо.

Крім цього, енергетики очікують на дозвіл від рятувальників, щоб розпочати ліквідовувати наслідки атаки.

Пріоритет – відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів,

– мовиться в повідомленні.

Ремонтні роботи будуть тривати цілодобово до моменту, поки електропостачання не відновиться. Росія часто атакує енергетичні об'єкти України та провокує перебої в електропостачанні.