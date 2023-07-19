У Зеленского назвали главную цель ночной атаки России по Одесчине

У Владимира Зеленского заявили, что Россия хочет разрушить возможность отправки украинского зерна. Именно поэтому враг ударил по зерновым терминалам и другим портовым сооружениям Одесской области.

Глава Офиса Президента заявил, что Кремлю нужен голод и проблемы в странах Глобального Юга. Воздушные силы ВСУ объясняли, что оккупанты во время ночной массированной атаки основное направление удара направили на Одесскую область, пишет 24 Канал.

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Россия хочет спровоцировать голод и ослабить союзников

Андрей Ермак заявил, что террор Россией Одессы в очередной раз доказывает, что Кремлю нужен голод и проблемы в странах Глобального Юга. Кремль хочет:

создать кризис беженцев для Запада;

ослабить союзников;

политически вмешаться во внутренние дела этих государств.

Россияне используют для этого вооружение, которое невозможно производить без компонентов, производимых на Западе и в странах Азии,

– заявил Ермак.

Советник главы Офиса Президента пояснил, что массированный и комбинированный удар по Одессе и Черноморску зафиксировал отношение России к "продовольственным безопасностям", африканским странам, Организации Объединенных Наций и перспективам глобального голода. Михаил Подоляк объяснил, что на самом деле:

Россия намеренно и целенаправленно ударила по зерновым терминалам и другим портовым сооружениям;

главная задача Кремля – разрушить возможность отправки украинского зерна ;

; это удары по гражданской инфраструктуре и мирным людям, это удары по глобальной продовольственной программе.

Теперь вопрос: будет ли господин Гутерриш делать заявления о "недопустимости ударов по законной гражданской инфраструктуре"? Будет ли ООН проводить экстренное заседание Совета Безопасности в связи с умышленным совершением Россией террористического акта против глобальной продовольственной программы? И что все будем делать с международным правом?

– иронически написал Подоляк.

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заровна написала, что россияне врут, когда говорят, что это "месть за Крымский мост", ведь они передислоцировали авиацию еще до взрывов на мосту.

Кроме того, некоторое время у врагов заняло и накопление ракет и дронов для массированного удара. Представительница пояснила, что враги мечтают расшатать антироссийскую коалицию.

Конечно, ответ на такие шаги должен быть сильным. И поддержка Украины сегодня, а также формулы мира президента Владимира Зеленского, усиление санкций против России и стран, поддерживающих их действия, помогая обходить санкции – это ключевой шаг,

– заявила спикер Ермака.

Ермак объяснил, каким должен быть ответ на террор россиян

Глава Офиса Президента пояснил, что Украине нужен системный ответ, предусматривающий:

ужесточение санкций . В частности, против тех, кто помогает россиянам обходить их. Ведь группа Макфола-Ермака предоставила предложения и ждет решения, которое готовят союзники;

. В частности, против тех, кто помогает россиянам обходить их. Ведь группа Макфола-Ермака предоставила предложения и ждет решения, которое готовят союзники; остановить реэкспорт необходимых компонентов для изготовления оружия возможно также, если будет жесткая ответственность;

для изготовления оружия возможно также, если будет жесткая ответственность; нужно предоставить Украине оружие, авиацию, дальнобойные ракеты, чтобы мы могли выгнать Россию с нашей территории;

формула мира Зеленского является единственным путем к завершению войны. Украина работает со странами Запада и Глобального Юга над ее единственным пониманием.

Россия в будущем должна быть неспособна вести войну. Это можно обеспечить экономическими санкциями. Также российские активы должны пойти на восстановление Украины, а поколения россиян будут расплачиваться за зло,

– подытожил Ермак.

Кратко об атаке на Одесчину