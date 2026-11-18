Российские войска нанесли повторные удары по Одессе, когда на месте атаки уже работали спасатели и полицейские. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и подчеркнул, что такие действия России свидетельствуют о ее истинном отношении к дипломатии.

Об этом сообщил президент в своих социальных сетях.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Одессе, в ходе которой оккупанты нанесли повторные удары, когда на месте уже работали спасатели и полицейские. Глава государства сообщил, что российские "Шахеды" атаковали жилой квартал в центре города. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Президент назвал атаку сознательным ударом по мирным жителям и подчеркнул, что такие действия России демонстрируют ее истинное отношение к дипломатическим усилиям.

И еще одно доказательство того, почему россияне хотят чего-то и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям… Тот, кто хочет договориться о мире, не увеличивает число убийств,

– подчеркнул президент.

Последствия атаки на Одессу 18 ноября / ГСЧС Одесской области

Добавим, что 18 ноября российские войска три раза провели атаку на Одессу. В результате ударов были повреждены жилые дома, кафе и магазины. Также загорелся легковой автомобиль, еще несколько машин получили повреждения.