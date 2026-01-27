"Разрушение колоссальные": Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Одессе

Ночью 27 января Одесса находилась под массированными ударами врага. В городе много разрушений. В частности, повреждения получил энергетический объект.

Враг повторно попал в энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Об этом сообщили в компании.

Что со светом в Одессе?

Бригады энергетиков уже начали аварийно-восстановительные работы.

"Разрушения колоссальные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – предупредили в ДТЭК.

Напомним, что в Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.

Также в компании уточнили, что 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. Временно без света остались клиенты Одесского района, в частности части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

