"Разрушение колоссальные": Россия ударила по энергообъекту ДТЭК в Одессе
- Россия нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе.
- Аварийные отключения продолжаются по городу.
Ночью 27 января Одесса находилась под массированными ударами врага. В городе много разрушений. В частности, повреждения получил энергетический объект.
Враг повторно попал в энергетический объект ДТЭК Одесские электросети в Одессе. Об этом сообщили в компании.
Что со светом в Одессе?
Бригады энергетиков уже начали аварийно-восстановительные работы.
"Разрушения колоссальные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние", – предупредили в ДТЭК.
Напомним, что в Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.
Также в компании уточнили, что 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. Временно без света остались клиенты Одесского района, в частности части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.
Напомним, что в результате ночного обстрела:
- повреждены учебные заведения Одессы, в частности Одесское учреждение дошкольного образования "Ясли-сад" №14 и Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры.
- пострадали 23 человека. 9 госпитализированы, среди них 2 ребенка (девочки 2013 и 2008 года рождения) и беременная женщина на 39-й неделе. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь – в состоянии средней тяжести.
- разрушениям подверглись десятки жилых домов, церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт. На нескольких локациях вспыхнули масштабные пожары.
- есть по меньшей мере одна жертва. Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересипском районе под завалами обнаружили тело мужчины.