Их убила Россия: в Укрзализныце рассказали о паре железнодорожников, погибших в Одесской области
- В результате атаки дронами-камикадзе в Одесской области погибли супруги железнодорожников – Виктор и Стелла Басенко.
- Виктор и Стелла Басенко имеют троих детей и четырех внуков, они были известны и уважаемы среди коллег на железной дороге.
В ночь на 1 мая Россия массированно атаковала Одесскую область, в частности – железную дорогу. В результате циничной атаки врага погибли супруги железнодорожников Виктор и Стелла Басенко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Во время атаки в Одесской области погибли супруги железнодорожников
В ночь на 1 мая оккупанты ударили по Одесской области дронами-камикадзе. В результате атаки погибла семейная пара железнодорожников – Виктор и Стелла Басенко. Как рассказали в Укрзализныце, Виктор и Стела познакомились на вокзале.
Всегда в хорошем настроении, как подобает одесситам, всегда четко и по делу, как принято у железнодорожников, – эту пару знали все. С ними дружили все,
– вспоминают коллеги семьи Басенко.
Виктор Басенко работал на железной дороге с 1962 года. Он прошел путь от слесаря до главного инженера, начальника вагонного депо. Он не только делился знаниями с коллегами, но и давал ценные советы и на него всегда можно было положиться в самом ответственном деле.
Стелла Басенко работала кладовщицей на одесском вокзале. Женщина была душой коллектива, доброй и приветливой, но при этом – ответственной.
Виктор и Стелла Басенко имеют троих детей и четырех внуков.
Подлая вражеская атака унесла их жизни, как и многих других железнодорожников. Каждая потеря – боль. Мы как всегда поддержим семью погибших, и как всегда наши поезда будут по расписанию,
– добавили в Укрзализныце.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора и Стелы Басенко. Светлая и вечная память.
Виктор и Стела Басенко погибли в результате атаки / Фото Укрзализныци
Во время атаки на Одесскую область оккупанты попали в отделение "Новой почты". Вражеский дрон разрушил часть помещения, но. к счастью, обошлось без пострадавших.