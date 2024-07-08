Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что россияне обстреляли Киев именно днем. Именно эта тактика россиян является геноцидом.

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Тактика ракетных ударов россиян

По словам Свитана, россияне перестали атаковать нашу страну ночью и начали это делать днем. Россия еще раз подтвердила, что является страной-террористом, ведь в это время наносятся наибольшие убытки и можно убить как можно больше людей.

Военный эксперт предположил, что эта атака была "посвящена" визиту премьера Венгрии Виктора Орбана в Китай, ведь российский диктатор Владимир Путин желает выполнения его требований, которые он неоднократно озвучивал.

Сегодняшние удары были геноцидные, с террористическими требованиями,

– подчеркнул Свитан.

Удар по детской больнице "Охматдет" был прицельный. Военный эксперт объяснил, что по траектории полета российская ракета Х-101 делает горку перед ударом.

Видно, что удар на цель был спланирован, это называется штатное выполнение боевой задачи,

– заметил Свитан.