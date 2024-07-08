Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що росіяни обстріляли Київ вдень. Саме ця тактика росіян є геноцидом.

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Тактика ракетних ударів росіян

За словами Світана, росіяни перестали атакувати нашу країну вночі та почали це робити вдень. Росія ще раз підтвердила, що є країною-терористом, адже в цей час завдаються найбільші збитки та можна вбити якомога більше людей.

Військовий експерт припустив, що ця атака була "присвячена" візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана в Китай, адже російський диктатор Владімір Путін бажає виконання його вимог, які він неодноразово озвучував.

Сьогоднішні удари були геноцидні, з терористичними вимогами,

– підкреслив Світан.

Удар по дитячій лікарні "Охматдит" був прицільний. Військовий експерт пояснив, що за траєкторією польоту російська ракета Х-101 робить гірку перед ударом.

Видно, що удар на ціль був спланований, це називається штатне виконання бойового завдання,

– зауважив Світан.