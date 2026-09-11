Об этом сообщает ДТЭК.

Что известно о жертвах атаки?

10 сентября российские военные провели атаку ударными беспилотниками на центр Павлограда в Днепропетровской области. В результате вражеского удара погибли двое сотрудников ДТЭК, еще четверо их коллег получили ранения.

Погибшими являются 39-летний Виталий Губа и 43-летний Евгений Шевченко. Виталий работал горняком на очистном забое добывающего участка. У мужчины остались родители и жена. Евгений Шевченко работал машинистом горных выемных машин, у него остались родители, жена, сын и маленькая дочь.

Еще четверо сотрудников ДТЭК получили ранения во время атаки. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

В компании заверили, что будут поддерживать пострадавших коллег во время лечения и восстановления. Также ДТЭК окажет всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, 10 сентября враг совершил атаку на Павлоград Днепропетровской области ударными беспилотниками. Удар произошел около 16:25 в центре города, недалеко от торгового центра.

В результате атаки загорелись автомобили, торговые павильоны и магазины, а часть улицы подверглась значительным разрушениям. По последним данным, погибли пять человек. Еще 67 человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.

В настоящее время 19 раненых остаются в больницах, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе 14-летний мальчик. Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, среди них подростки 13 и 15 лет.

В ходе ликвидации последствий российской атаки также пострадали двое спасателей, а правоохранители фиксируют этот удар как военное преступление.