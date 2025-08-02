В российском городе Пенза дроны в ночь на 2 августа могли атаковать объекты ВПК России. Предварительно, под удар попали завод "Электроприбор" и "Радиозавод".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

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Что известно об атаке на Пензу?

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 2 августа. Дроны в Пензе могли нанести удар по АО "Производственное объединение "Электроприбор".

Дроны могли ударить по АО "ПО "Электроприбор": смотрите видео

Это предприятие является важной частью ВПК России. Его деятельность связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.

На изготовлении какой продукции специализируется АО "ПО "Электроприбор":

средства криптозащиты связи – шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;

коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;

аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;

комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.

Кроме того, сообщается, что в Пензе также в очередной раз могли поразить "Радиозавод", который специализируется на изготовлении современных средств связи для российской армии.

К слову, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на одно из предприятия города. Он добавил, что в городе была временно ограничена работа мобильного интернета "в целях безопасности".

Напомним, что дроны СБУ уже атаковали "Радиозавод" ранее 31 июля. Тогда там возник масштабный пожар.