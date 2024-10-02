Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре. Отмечают, что дело открыли по статье "нарушение законов и обычаев войны".

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В результате дроновой атаки повреждены административные здания и грузовой автотранспорт. Ранены два человека – водители грузовиков. Один из раненых гражданин Турции.

Досудебное расследование начали по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. За это предусмотрено от 8 до 12 лет лишения свободы.



Россияне атаковали Подунавье / Фото Одесская областная прокуратура



В результате атаки вспыхнул пожар / Фото Одесской областной прокуратуры



Правоохранители зафиксировали последствия атаки / Фото Одесской областной прокуратуры

Что известно о последствиях дроновой атаки

На рассвете 2 октября оккупанты атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области. Из-за российской атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали бойцы ГСЧС.

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась около четырех часов – с 1:25 до 5:39.

В результате атаки поврежден пункт пропуска "Орловка". Там временно прекращали пропускные операции.