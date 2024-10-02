Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Зазначають, що справу відкрили за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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Унаслідок дронової атаки пошкоджено адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Поранені двоє людей – водії вантажівок. Один з поранених громадянин Туреччини.

Досудове розслідування розпочали за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. За це передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі.



Росіяни атакували Подунав'я / Фото Одеська обласна прокуратура



Унаслідок атаки спалахнула пожежа / Фото Одеської обласної прокуратури



Правоохоронці зафіксували наслідки атаки / Фото Одеської обласної прокуратури

Що відомо про наслідки дронової атаки

На світанку 2 жовтня окупанти атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Через російську атаку спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували бійці ДСНС.

Повітряна тривога на Одещині тривала близько чотирьох годин – з 1:25 до 5:39.

Внаслідок атаки пошкоджено пункт пропуску "Орлівка". Там тимчасово припиняли пропускні операції.