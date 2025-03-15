Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что ликвидация полигонов по подготовке российских военных специалистов является частью комплексного подхода по нейтрализации противника. Также ночью на 15 марта дроны атаковали, в частности, Волгоградскую область, где, вероятно, в результате падения БпЛА произошел пожар неподалеку нефтеперерабатывающего завода.

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Это большой плюс для защиты Украины

Маломуж отметил, что полигон в Мулино является высокотехнологичным и заточенным на организацию и ведение комплексно военных операций. Речь идет о вооруженной части, ракетное базирование, авиационные ракетные системы и действия пехоты.

Это комплексные средства, которые связаны с системами управления РЭБ, противовоздушной обороны и введения огня. И их нарушение не даст возможности врагу подготовить высококвалифицированных специалистов. Этот процесс занимает полгода,

– подчеркнул генерал армии.

В Мулино, по его словам, готовят высококвалифицированных специалистов среднего уровня, которые должны быть привлечены к ударам "Шахедами" и ракетных ударов с пусковых установок дальнего и средне радиуса действий по украинской территории.

Поэтому ликвидация этого полигона дает возможности тренировки, а также накопления боевого ресурса. Военные, находящихся на полигоне, вместе учебным подразделением, идут на фронт,

– отметил Маломуж.

Результатом такой нейтрализации сил противника на 40 – 50%, по словам экс-руководителя Службы внешней разведки, является то, что уменьшились удары по ряду секторов. В частности, на Покровском направлении.

Благодаря таким ударам как по полигону в Нижегородской области, будет уменьшаться ресурсная база врага и его кадровая составляющая. Это не будет давать возможности российской технике, вооружению, боеприпасам использоваться эффективно,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Это, по мнению генерала армии, большой плюс для нашей защиты, а именно нейтрализация врага по разным секторам в тылу. Это российские центры боевой подготовки, нефтеперерабатывающий и нефтесберегающие предприятия, системы пусков, аэродромы.

К слову, военный полигон и воинская часть в Мулино Нижегородской области были атакованы дронами днем 14 марта. На видео, что сняли местные жители, зафиксирован момент прилета. Известно, что в Мулино расположен 333-й Центр боевой подготовки Западного военного округа России. Он специализируется на подготовке военных и подразделений к боевым действиям и, как заявляют россияне, не имеет якобы аналогов в мире.