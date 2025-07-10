Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Когута, главу Полтавской ОГА.

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Атака на Полтавщину

В ночь на 10 июля россияне атаковали Полтавскую область, применив для удара бузпилотники.

Глава ОВА сообщил, что большинство средств поражения сбили силы противовоздушной обороны.

В Глобинской общине повреждено остекление жилого дома и хозяйственную постройку,

– сообщил Владимир Когут.

По его данным, в результате атаки никто не пострадал.

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К слову, как отметил Владимир Когут, в среду, 9 июля, в Великобудищанской общине возник лесной пожар. По состоянию на утро 10 июля продолжаются работы по ликвидации последствий.

По его словам, причина возгорания устанавливается. Он указал, что в результате пожара без света остались более 150 бытовых и 5 юридических потребителей. Продолжается работа над восстановлением электроснабжения.

Отметим, что оккупанты в ночь на 10 июля также атаковали дронами и ракетами Киевскую область. Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на регион. Известно, что есть пострадавший. Последствия вражеской атаки фиксируют в 4 районах области.