Среди них – семья с ребенком, медсестра, волонтеры. 24 Канал рассказывает о нескольких полтавчанах, убитых Россией.

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Россия убила семью Яворских

В результате ракетной атаки в своей квартире на втором этаже разрушенного дома погибла семья Яворских – родители Елена и Дмитрий и их 9-летняя дочь София.

Об этом сообщил соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк, где работала Елена с 2015 года.

По образованию она была учителем биологии.

На смерти девочки Софии отреагировали в шестом филиале Центральной библиотеки Полтавы, которую она постоянно посещала.

София – юная девочка, которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем. Она была талантливой, доброй, светлой девочкой, которая вдохновляла нас своей жаждой знаний и мечтами о будущем,

– написали работники библиотеки.

Россияне убили семью Яворских / Фото Владимира Поперешнюка

В результате атаки погибла медсестра Елена Скляр

Во время ракетной атаки тяжелые травмы получила медсестра Елена Скляр. Она работала в областном кожно-венерологическом диспансере.

Там рассказали, что медики боролись за жизнь их коллеги, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Ушла из жизни наша дорогая коллега, опытная медицинская сестра, замечательный человек и прекрасная женщина Елена Петровна. Она отдала годы своей жизни помощи пациентам, была опорой для врачей и примером человечности и доброты для всех, кто имел честь работать с ней. Ее искренняя улыбка, доброе сердце и профессионализм навсегда останутся в наших воспоминаниях,

– вспоминают Елену в медучреждении.

В Полтаве погибла Елена Скляр / Фото Областного кожно-венерологического диспансера

Ее квартира также полностью разрушена, все имущество – под завалами.

У женщины остался только сын.

Россия убила актрису и волонтера Анастасию Кольвах

В результате атаки России также погибла актриса и соавтор постановок "Театра Современного Диалога" Анастасия Кольвах. Девушка также активно волонтерила в Артпространстве "Культура" и работала в ИТ-компании Web Help Agency.

Настя была всесторонне одаренная, она работала в сфере культуры и в IT. Активно волонтерила и вообще была светлым человеком. Поэтому пусть и память о ней будет светлой и чистой,

– написали в театре.

В Полтаве погибла Анастасия Кольвах / Фото из соцсетей

Девушка заботилась о животных, в частности, пристраивала котов в семьи. Также был случай, когда она спасла 200 летучих мышей, которые оказались в одной из квартир.

Кроме этого, Анастасия занималась высадкой деревьев с UAnimals, а еще была лектором полтавского киноклуба "Кинодвиж" и участницей писательского клуба "Пишу сейчас".

В Полтаве погибла волонтер Анжела Дарбиян

Еще одной жертвой российской атаки по Полтаве стала 36-летняя Анжела Дарбинян и ее пес Сема. Ее квартира была на третьем этаже.

Женщина активно помогала украинской армии, детдомам и бездомным животным. Она работала парикмахером и имела собственный салон.

Имела очень много друзей. Любила рыбачить и отдыхать на природе... Она была и будет добрым и искренним человеком с очень добрым сердцем. У нее скоро (8 февраля – 24 Канал) должен был бы быть день рождения,

– рассказала знакомая Анжелы Вероника Пронькина.

В Полтаве погибла Анжела Дарбиян / Фото Общественного и Вероники Пронькиной